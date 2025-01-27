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Ферстаппен: В детстве не думал, что стану пилотом Формулы-1

Автоспорт

Пилот не часто смотрел гонки

Ферстаппен: В детстве не думал, что стану пилотом Формулы-1

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен признался, что в детстве увлекался гонками, но не задумывался о том, чтобы стать гонщиком Формулы-1.

"Что из увиденного в детстве о Формуле-1 поспособствовало моему интересу стать гонщиком Ф-1? Я бы не сказал, что много смотрел Формулу-1. Мой отец тогда был пилотом Формулы-1, и я иногда появлялся там на некоторых гонках.

Я просто видел много гонок, и у меня возникало желание попробовать заниматься картингом и тоже попробовать гоняться. Но не было такого, чтобы я думал, что хочу стать гонщиком Формулы-1", – сказал Ферстаппен на канале Team Redline в YouTube.

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