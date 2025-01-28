Норрис: Мы хотим большего и продолжаем работать усердно

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис рассказал о планах своего коллектива на следующий сезон.

"Думаю, как команда мы поняли: оказавшись на вершине, хотим облегчить себе задачу, продолжать так же, чтобы побеждать проще и чтобы гонки не были такими сложными, как в прошлом году.

Команда остается очень сосредоточенной. Для всех нас было бы легко вернуться на базу и сказать себе: "У нас все хорошо, мы это сделали, просто расслабимся".

Но мы поступили наоборот. Мы хотим большего и продолжаем работать усердно, чтобы найти что-то важное для будущего сезона. Что касается меня лично, то, как бы мне ни хотелось выигрывать Кубок конструкторов каждый год, я хочу побеждать в личном зачете, как бы это ни было эгоистично.

Для этого нужна хорошая команда, и думаю, она у меня есть. В прошлом году я был близок к этому. В 2024 году титул был в пределах досягаемости. В 2025 мне нужно исправить некоторые вещи, поработать и вернуться сильнее, и я к этому готов" – сказал Норрис.