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Норрис: Мы хотим большего и продолжаем работать усердно
Главное – не останавливаться
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис рассказал о планах своего коллектива на следующий сезон.
"Думаю, как команда мы поняли: оказавшись на вершине, хотим облегчить себе задачу, продолжать так же, чтобы побеждать проще и чтобы гонки не были такими сложными, как в прошлом году.
Команда остается очень сосредоточенной. Для всех нас было бы легко вернуться на базу и сказать себе: "У нас все хорошо, мы это сделали, просто расслабимся".
Но мы поступили наоборот. Мы хотим большего и продолжаем работать усердно, чтобы найти что-то важное для будущего сезона. Что касается меня лично, то, как бы мне ни хотелось выигрывать Кубок конструкторов каждый год, я хочу побеждать в личном зачете, как бы это ни было эгоистично.
Для этого нужна хорошая команда, и думаю, она у меня есть. В прошлом году я был близок к этому. В 2024 году титул был в пределах досягаемости. В 2025 мне нужно исправить некоторые вещи, поработать и вернуться сильнее, и я к этому готов" – сказал Норрис.
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