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Ферстаппен: Никогда не задумываюсь о психологической составляющей в борьбе
А это очень важно
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о важности командной работы во время выступлений в Формуле-1.
"В какой-то момент машиной стало тяжело управлять. А потом говорилось о совместной работе с командой, потому что сложные моменты могут серьезно демотивировать. В таких ситуациях можно сдаться. Но эти периоды очень важны, чтобы держать себя в руках, стараться работать усерднее и попытаться понять, что происходит. Когда вы сдаетесь, вы моментально отдаете чемпионат.
Никогда не задумываюсь о психологической составляющей борьбы. Что касается меня, то когда сижу в машине, я просто стараюсь выложиться по максимуму, сделать все, что могу, а приехав домой, я стараюсь сосредоточиться на других вещах. Всегда думал, что после 2023 не стоит ждать еще одного такого года. Такое случается очень редко" – сказал Макс.
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