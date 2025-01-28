Болид Ред Булл прошёл краш-тесты ФИА перед стартом сезона Формулы-1

Болид команды Формулы-1 "Ред Булл" под названием RB21 прошёл краш-тесты Международной автомобильной федерации (ФИА) в преддверии старта сезона 2025 года, сообщило издание Racingnews365.

Как говорится в статье издания, шасси прошло полную проверку и было одобрено ФИА для нового сезона. Это позволит австрийской команде сконцентрироваться на других аспектах разработки болида перед тем, как через четыре недели выйти на тесты в Бахрейне.

Напомним, перед стартом прошлого сезона 2024 года, ходила информация о том, что шасси "Ред Булл" провалило краш-тесты из-за работы команды над уменьшением веса болида. В ходе теста носовая часть шасси должным образом не поглотила силу удара, что привело к повреждениям монокока.