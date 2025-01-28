Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болид Ред Булл прошёл краш-тесты ФИА перед стартом сезона Формулы-1
Шасси прошло полную проверку
Болид команды Формулы-1 "Ред Булл" под названием RB21 прошёл краш-тесты Международной автомобильной федерации (ФИА) в преддверии старта сезона 2025 года, сообщило издание Racingnews365.
Как говорится в статье издания, шасси прошло полную проверку и было одобрено ФИА для нового сезона. Это позволит австрийской команде сконцентрироваться на других аспектах разработки болида перед тем, как через четыре недели выйти на тесты в Бахрейне.
Напомним, перед стартом прошлого сезона 2024 года, ходила информация о том, что шасси "Ред Булл" провалило краш-тесты из-за работы команды над уменьшением веса болида. В ходе теста носовая часть шасси должным образом не поглотила силу удара, что привело к повреждениям монокока.
Популярное сейчас
- Бывший игрок сборной Украины рассказал, почему Мудрику не сложилась карьера в Челси
- Бавария придумала план, как напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
- ВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии
- Названы результаты первых тестов Льюиса Хэмилтона за Феррари
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?