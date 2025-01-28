  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Болид Ред Булл прошёл краш-тесты ФИА перед стартом сезона Формулы-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болид Ред Булл прошёл краш-тесты ФИА перед стартом сезона Формулы-1

Автоспорт
Обновлено

Шасси прошло полную проверку

Болид Ред Булл прошёл краш-тесты ФИА перед стартом сезона Формулы-1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Болид команды Формулы-1 "Ред Булл" под названием RB21 прошёл краш-тесты Международной автомобильной федерации (ФИА) в преддверии старта сезона 2025 года, сообщило издание Racingnews365.

Как говорится в статье издания, шасси прошло полную проверку и было одобрено ФИА для нового сезона. Это позволит австрийской команде сконцентрироваться на других аспектах разработки болида перед тем, как через четыре недели выйти на тесты в Бахрейне.

Напомним, перед стартом прошлого сезона 2024 года, ходила информация о том, что шасси "Ред Булл" провалило краш-тесты из-за работы команды над уменьшением веса болида. В ходе теста носовая часть шасси должным образом не поглотила силу удара, что привело к повреждениям монокока.

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен: Никогда не задумываюсь о психологической составляющей в борьбе
yellow-arrow
Норрис: Мы хотим большего и продолжаем работать усердно
yellow-arrow
Ферстаппен: В детстве не думал, что стану пилотом Формулы-1
Red Bull ФИА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости