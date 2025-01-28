Феррари опубликовала фотографии с тестов на трассе в Барселоне

Команда Формулы-1 "Феррари" опубликовала в социальных сетях фотографии с зимних тестов на трассе в Барселоне, которые начались сегодня, 28 января.

Работа двух пилотов будет сосредоточена на анализе двух конкретных факторов: износа шин, который в последние пару лет был одной из проблем автомобиля, и стартов.

Также гонщики работают под руководством Лоика Серры, который сменил Энрико Кардиле на посту руководителя инженерного отдела шасси и по контролю за инженерами на трассе.