Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен – о детстве: Я бы не сказал, что много смотрел Формулу-1
Как все перевернулось
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, мечтал ли в детстве стать гонщиком Формулы-1.
"Что из увиденного в детстве о Формуле-1 помогло моему интересу стать гонщиком Ф-1? Я бы не сказал, что много смотрел Формулу-1. Мой отец тогда был пилотом Формулы-1, и я иногда появлялся там на некоторых заездах.
Я просто видел много гонок, и у меня возникало желание попробовать заниматься картингом и попробовать тоже гоняться. Но не было такого, чтобы я думал, что хочу стать гонщиком Формулы-1" – сказал Макс.
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Украины: Лобановский меня забрал, чтобы спрятать от ЦСКА
- Шепелев останется в УПЛ. Стал известен новый клуб экс-динамовца
- Турецкие СМИ: Руководство Шахтера с легкостью согласится на продажу Зубкова после того, как европейское приключение закончится
- Феррари опубликовала фотографии с тестов на трассе в Барселоне
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?