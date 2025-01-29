Ферстаппен – о детстве: Я бы не сказал, что много смотрел Формулу-1

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, мечтал ли в детстве стать гонщиком Формулы-1.

"Что из увиденного в детстве о Формуле-1 помогло моему интересу стать гонщиком Ф-1? Я бы не сказал, что много смотрел Формулу-1. Мой отец тогда был пилотом Формулы-1, и я иногда появлялся там на некоторых заездах.

Я просто видел много гонок, и у меня возникало желание попробовать заниматься картингом и попробовать тоже гоняться. Но не было такого, чтобы я думал, что хочу стать гонщиком Формулы-1" – сказал Макс.