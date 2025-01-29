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Льюис Хэмилтон разбил болид во время тестов в Барселоне

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Льюис Хэмилтон разбил болид во время тестов в Барселоне

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон попал в аварию во второй день частных тестов в Барселоне. Об этом пишет испанская редакция издания Motorsport.

Британец пилотировал SF-23. По сведениям источника, Льюис не справился с управлением и врезался в барьеры трассы во время утренней сессии. Сообщается, что сам спортсмен не пострадал. В то же время автомобиль получил ущерб в виде повреждения подвески и аэродинамических элементов.

"Скудерия" в настоящий момент анализирует произошедшее.

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Льюис Хэмилтон
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