  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хонда испытывает трудности с разработкой двигателя для болида 2026 года
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хонда испытывает трудности с разработкой двигателя для болида 2026 года

Автоспорт

Команда подготовит совершенно новую силовую установку

Хонда испытывает трудности с разработкой двигателя для болида 2026 года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель автоспортивного подразделения "Хонды" Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ рассказал о сложностях, с которыми столкнулась компания при разработке нового двигателя перед вступлением в силу в 2026 году нового регламента.

"Да, некоторые сложности есть, но мы стараемся изо всех сил, чтобы показать результат в следующем году. Это совершенно новая силовая установка. Новый двигатель мощностью 355 кВт. Он должен быть очень компактным. Также лёгкой должна быть батарея. Разработать её не так просто. Необходимо создать небольшой двигатель с большой мощностью. Всё очень сложно, но мы стараемся изо всех сил", — приводит слова Ватанабэ Speedcafe.

С 2026 года на силовые установки "Хонды" перейдёт команда Формулы-1 "Астон Мартин".

По теме
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон разбил болид во время тестов в Барселоне
yellow-arrow
Ферстаппен – о детстве: Я бы не сказал, что много смотрел Формулу-1
yellow-arrow
Феррари опубликовала фотографии с тестов на трассе в Барселоне
Honda
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости