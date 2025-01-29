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Хонда испытывает трудности с разработкой двигателя для болида 2026 года
Команда подготовит совершенно новую силовую установку
Руководитель автоспортивного подразделения "Хонды" Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ рассказал о сложностях, с которыми столкнулась компания при разработке нового двигателя перед вступлением в силу в 2026 году нового регламента.
"Да, некоторые сложности есть, но мы стараемся изо всех сил, чтобы показать результат в следующем году. Это совершенно новая силовая установка. Новый двигатель мощностью 355 кВт. Он должен быть очень компактным. Также лёгкой должна быть батарея. Разработать её не так просто. Необходимо создать небольшой двигатель с большой мощностью. Всё очень сложно, но мы стараемся изо всех сил", — приводит слова Ватанабэ Speedcafe.
С 2026 года на силовые установки "Хонды" перейдёт команда Формулы-1 "Астон Мартин".
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