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Шарль Леклер не смог принять участие в тестах из-за аварии Хэмилтона

Автоспорт

4 и 5 февраля Феррари ждут тесты с машиной образца прошлого года

Шарль Леклер не смог принять участие в тестах из-за аварии Хэмилтона

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер не сумел отработать свою тестовую программу на трассе в Барселоне сегодня, 29 января, из-за аварии семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Об этом сообщает AutoRacer.

По информации источника, автомобиль SF-23 получил слишком серьёзные повреждения, из-за чего тестовую программу пришлось свернуть досрочно, до того, как Леклер успел побывать за рулём болида.

Всего "Феррари" планировала провести три тестовых дня с автомобилем 2023 года, однако завтрашний, заключительный день тестов изначально планировалось отдать тест-пилотам — гонщику молодёжной программы Дино Бегановичу и тест-пилоту команды Антонио Джовинацци.

4 и 5 февраля "Феррари" ждут тесты с машиной образца прошлого года — в Барселоне в эти дни пройдут тесты "Пирелли", в которых, помимо "Феррари", примет участие "Макларен".

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