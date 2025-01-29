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Шарль Леклер не смог принять участие в тестах из-за аварии Хэмилтона
4 и 5 февраля Феррари ждут тесты с машиной образца прошлого года
Фото: F1
Пилот "Феррари" Шарль Леклер не сумел отработать свою тестовую программу на трассе в Барселоне сегодня, 29 января, из-за аварии семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Об этом сообщает AutoRacer.
По информации источника, автомобиль SF-23 получил слишком серьёзные повреждения, из-за чего тестовую программу пришлось свернуть досрочно, до того, как Леклер успел побывать за рулём болида.
Всего "Феррари" планировала провести три тестовых дня с автомобилем 2023 года, однако завтрашний, заключительный день тестов изначально планировалось отдать тест-пилотам — гонщику молодёжной программы Дино Бегановичу и тест-пилоту команды Антонио Джовинацци.
4 и 5 февраля "Феррари" ждут тесты с машиной образца прошлого года — в Барселоне в эти дни пройдут тесты "Пирелли", в которых, помимо "Феррари", примет участие "Макларен".
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