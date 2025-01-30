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Ферстаппен рассказал, как команде удалось преодолеть трудности в прошлом сезоне
Это дало свой результат
Фото: Твиттер
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, как его коллектив сумел пройти тяжелые периоды в прошлом сезоне.
"Очень горжусь тем, что в том году мне пришлось пережить сложные моменты, потому что легко выйти из себя и потерять голову.
Однако, я думаю, нам удалось сохранить покой и выдержку. Одной из самых приятных вещей было то, что мы остались вместе как команда" – сказал Ферстаппен.
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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