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Стало известно, почему Льюис Хэмилтон попал в аварию

Автоспорт

Виноват не пилот

Стало известно, почему Льюис Хэмилтон попал в аварию

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянское издание Autoracer поделилось деталями аварии 40-летнего гонщика, семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона во время тестов в Испании за рулём болида своей новой команды "Феррари".

В статье издания говорится, что Льюис потерял контроль над машиной из-за кочки в третьем секторе. Вследствие это привело к серьёзным повреждениям автомобиля. Сам Хэмилтон не пострадал в аварии, но из-за повреждений итальянской команде пришлось корректировать график тестов, так как Шарль Леклер не смог выйти на трассу и провести свою программу.

Ранее в британском издании Sky Sports рассказали о реакции руководства команды на аварию Льюиса Хэмилтона.

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