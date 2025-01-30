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В Феррари опубликовали название болида на сезон 2025

Автоспорт

Презентация состоится 19 февраля

В Феррари опубликовали название болида на сезон 2025

Фото: Твіттер Феррарі

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" объявила название болида, который представит в нынешнем сезоне.

Машина получила название SF-25. Напомним, официальная презентация машины состоится 19 февраля 2025 года.

В нынешнем году команду представят монегаск Шарль Леклер и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, сменивший испанца Карлоса Сайнса-младшего.

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