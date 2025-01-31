Хэмилтон рассказал, какой должна быть ценовая политика на этапах Формулы-1

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал, почему билеты на этапы Формулы-1 должны быть доступны широким слоям болельщиков.

"Я бы сказал, что гонки, проходящие в Европе, например, менее ориентированы на знаменитостей, присутствующих на этапах. На стартовой решетке по-прежнему есть много звезд и артистов, но фанаты приезжают туда ради борьбы и гонок.

Я думаю, нам всегда нужно быть уверенными, что наш спорт доступен всем и не так уж недостижим для людей, которые так же старательно зарабатывают свои деньги, но, возможно, не могут позволить себе регулярно приезжать на гоночный уикенд из-за высоких цен на билеты" - сказал гонщик.