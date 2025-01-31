Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон рассказал, какой должна быть ценовая политика на этапах Формулы-1
Очень человечный подход
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал, почему билеты на этапы Формулы-1 должны быть доступны широким слоям болельщиков.
"Я бы сказал, что гонки, проходящие в Европе, например, менее ориентированы на знаменитостей, присутствующих на этапах. На стартовой решетке по-прежнему есть много звезд и артистов, но фанаты приезжают туда ради борьбы и гонок.
Я думаю, нам всегда нужно быть уверенными, что наш спорт доступен всем и не так уж недостижим для людей, которые так же старательно зарабатывают свои деньги, но, возможно, не могут позволить себе регулярно приезжать на гоночный уикенд из-за высоких цен на билеты" - сказал гонщик.
Напомним, что ранее в "Феррари"
Популярное сейчас
- "Стерильный контроль и случайный гол". Динамо – РФШ. Обзор послематчевой латвийской прессы
- Есть первая победа! Динамо - РФШ 1:0. Видео гола и обзор матча
- Хоть Динамо не последнее. Итоговая турнирная таблица Лиги Европы
- Шарль Леклер не смог принять участие в тестах из-за аварии Хэмилтона
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания