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Хэмилтон рассказал, какой должна быть ценовая политика на этапах Формулы-1

Автоспорт
Обновлено

Очень человечный подход

Хэмилтон рассказал, какой должна быть ценовая политика на этапах Формулы-1

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон рассказал, почему билеты на этапы Формулы-1 должны быть доступны широким слоям болельщиков.

"Я бы сказал, что гонки, проходящие в Европе, например, менее ориентированы на знаменитостей, присутствующих на этапах. На стартовой решетке по-прежнему есть много звезд и артистов, но фанаты приезжают туда ради борьбы и гонок.

Я думаю, нам всегда нужно быть уверенными, что наш спорт доступен всем и не так уж недостижим для людей, которые так же старательно зарабатывают свои деньги, но, возможно, не могут позволить себе регулярно приезжать на гоночный уикенд из-за высоких цен на билеты" - сказал гонщик.

Напомним, что ранее в "Феррари" опубликовали название болида на сезон 2025.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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