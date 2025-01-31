Тестировал новые тормоза. Названа причина аварии Льюиса Хэмилтона в Барселоне

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1, являющийся пилотом "Феррари", Льюис Хэмилтон не справился с управлением болида итальянской команды во время тестов в Испании из-за незаконченной адаптации к новой тормозной системе, информирует издание Sky Sport Italia.

До этого сообщалось, что причиной аварии послужила кочка на трассе, наехав на которую Льюис потерял управление.

Льюис тестировал новые для себя тормоза компании Brembo. В момент аварии Хэмилтон работал над своей техникой торможения, принимая во внимание особенности Brembo, и это стало причиной аварии.

"Источники, близкие к "Феррари", также поделились, что команда срочно отправила специалиста из Маранелло в Барселону, чтобы лучше оценить повреждения автомобиля", — говорится в статье.

Всю свою карьеру в Формуле-1 Льюис пользовался тормозами фирмы Carbon Industries.