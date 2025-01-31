  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Тестировал новые тормоза. Названа причина аварии Льюиса Хэмилтона в Барселоне
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тестировал новые тормоза. Названа причина аварии Льюиса Хэмилтона в Барселоне

Автоспорт

Вторая версия

Тестировал новые тормоза. Названа причина аварии Льюиса Хэмилтона в Барселоне

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1, являющийся пилотом "Феррари", Льюис Хэмилтон не справился с управлением болида итальянской команды во время тестов в Испании из-за незаконченной адаптации к новой тормозной системе, информирует издание Sky Sport Italia.

До этого сообщалось, что причиной аварии послужила кочка на трассе, наехав на которую Льюис потерял управление.

Льюис тестировал новые для себя тормоза компании Brembo. В момент аварии Хэмилтон работал над своей техникой торможения, принимая во внимание особенности Brembo, и это стало причиной аварии.

"Источники, близкие к "Феррари", также поделились, что команда срочно отправила специалиста из Маранелло в Барселону, чтобы лучше оценить повреждения автомобиля", — говорится в статье.

Всю свою карьеру в Формуле-1 Льюис пользовался тормозами фирмы Carbon Industries.

По теме
yellow-arrow
Бывший конструктор Ред Булл: Из-за недостатка опыта команда продолжает неправильный путь
yellow-arrow
В ФИА высказались о борьбе с гибкими передними антикрыльями в Формуле-1
yellow-arrow
Хэмилтон рассказал, какой должна быть ценовая политика на этапах Формулы-1
Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости