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Ферстаппен: Я не чувствую, что у меня есть слабые места
Смелое заявление
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, имеет ли мотивацию продолжать совершенствоваться как гонщик.
"Я не чувствую, что у меня есть слабые места как у пилота. И, конечно, будь они у меня, то я никогда бы в этом не признался!
Но я человек с открытым мышлением и всегда развиваюсь, поэтому знаю, что всегда могу стать лучше, но я тоже понимаю, что это очень сложно" – сказал Макс.
Напомним, что ранее Хэмилтон
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