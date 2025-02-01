Ферстаппен: Я не чувствую, что у меня есть слабые места

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, имеет ли мотивацию продолжать совершенствоваться как гонщик.

"Я не чувствую, что у меня есть слабые места как у пилота. И, конечно, будь они у меня, то я никогда бы в этом не признался!

Но я человек с открытым мышлением и всегда развиваюсь, поэтому знаю, что всегда могу стать лучше, но я тоже понимаю, что это очень сложно" – сказал Макс.