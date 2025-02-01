  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен: Я не чувствую, что у меня есть слабые места
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен: Я не чувствую, что у меня есть слабые места

Автоспорт
Обновлено

Смелое заявление

Ферстаппен: Я не чувствую, что у меня есть слабые места

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, имеет ли мотивацию продолжать совершенствоваться как гонщик.

"Я не чувствую, что у меня есть слабые места как у пилота. И, конечно, будь они у меня, то я никогда бы в этом не признался!

Но я человек с открытым мышлением и всегда развиваюсь, поэтому знаю, что всегда могу стать лучше, но я тоже понимаю, что это очень сложно" – сказал Макс.

Напомним, что ранее Хэмилтон рассказал, какой должна быть ценовая политика на этапах Формулы-1.

По теме
yellow-arrow
Тестировал новые тормоза. Названа причина аварии Льюиса Хэмилтона в Барселоне
yellow-arrow
Бывший конструктор Ред Булл: Из-за недостатка опыта команда продолжает неправильный путь
yellow-arrow
В ФИА высказались о борьбе с гибкими передними антикрыльями в Формуле-1
Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости