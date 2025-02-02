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Ферстаппен: В свое время я нашёл комфортный диапазон работы
Комментарий гонщика
Фото: Getty Images
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, как ему удается поддерживать форму и выступать качественно в течение всего сезона.
"Мы не раз наблюдали картину, что за один уик-энд пилоты могут добиться невероятных результатов, но, к сожалению или нет, в нашем спорте не всегда дело в одном выступлении. Речь идет о том, как вы можете поддерживать очень высокие и стабильные показатели в течение всего года.
И это связано со многими вещами. Я не хочу прибегать к подробностям, поскольку, конечно, в определенном смысле раскрою тайную информацию. Потому как гонщик ты должен быть на высоте каждый раз. Вам нужно найти в настройках то, что подходит именно вам, потому что у каждого пилота есть свой подход.
Поэтому вы должны нащупать и развить то, что вас устраивает. В свое время я это хорошо понял и нашел свой комфортный диапазон работы" – сказал Макс.
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