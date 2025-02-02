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Президент Мерседес отреагировал на первые фото Хэмилтона в Феррари

Автоспорт
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Без скандалов

Президент Мерседес отреагировал на первые фото Хэмилтона в Феррари

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф отреагировал на первые снимки экс-пилота команды Льюиса Хэмилтона в коллективе "Феррари".

"Вот что это напоминает – все мирно развелись, все было хорошо, а потом вы впервые видите своего партнера с новым другом.

Однако я действительно рад за него. Я сказал ему, что это знаковые фотографии. Отлично продумано, хотя это и не удивительно, если речь заходит о Льюисе" – сказал Тото.

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