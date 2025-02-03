Придется хорошенько заплатить. Редкая Ferrari выставлена на аукцион

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 4–5 февраля в Париже, выставлена гоночная машина Ferrari 512 M. Этот экземпляр — 1 из 15, сохранившихся до наших дней, — дважды выходил на старт марафона "24 часа Ле-Мана" и снимался в знаменитом фильме Стива Маккуина о суточной гонке. Ожидаемая стоимость лота — € 9-12 млн.

Выставленный на торги автомобиль (серийный номер шасси — 1030) появился в 1970 году как 512 S и был продан бельгийской команде Ecurie Francorchamps. По итогам последней гонки шасси было возвращено в Бельгию, где было модифицировано и получило индекс 512 M.

После этого автомобиль использовался на гонках спорткаров в Зандворте и Уоткинс-Глене, а в 1972-м был продан в Великобританию, где одержал несколько побед на национальном уровне.