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Придется хорошенько заплатить. Редкая Ferrari выставлена на аукцион

Автоспорт

Аукцион состоится 4-5 января

Придется хорошенько заплатить. Редкая Ferrari выставлена на аукцион

Фото: Twitter

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 4–5 февраля в Париже, выставлена гоночная машина Ferrari 512 M. Этот экземпляр — 1 из 15, сохранившихся до наших дней, — дважды выходил на старт марафона "24 часа Ле-Мана" и снимался в знаменитом фильме Стива Маккуина о суточной гонке. Ожидаемая стоимость лота — € 9-12 млн.

Выставленный на торги автомобиль (серийный номер шасси — 1030) появился в 1970 году как 512 S и был продан бельгийской команде Ecurie Francorchamps. По итогам последней гонки шасси было возвращено в Бельгию, где было модифицировано и получило индекс 512 M.

После этого автомобиль использовался на гонках спорткаров в Зандворте и Уоткинс-Глене, а в 1972-м был продан в Великобританию, где одержал несколько побед на национальном уровне.

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