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Рассел: Опыт Боттаса будет колоссальным
Спорить просто невозможно
Фото: Твіттер Альфа Ромео
Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал возвращение Валтери Боттаса в коллектив.
"Его опыт будет колоссальным. Замечательно, что в команде будет кто-то с таким огромным опытом работы с симулятором и в гонках, он полностью знает команду.
Знание о его последних нескольких сезонах с Sauber на двигателе Ferrari тоже может быть ключевым моментом. Всегда нужно быть открытым к тому, что делают другие команды, и у него за плечами такой опыт" – сказал Джордж.
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