Рассел: Опыт Боттаса будет колоссальным

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел прокомментировал возвращение Валтери Боттаса в коллектив.

"Его опыт будет колоссальным. Замечательно, что в команде будет кто-то с таким огромным опытом работы с симулятором и в гонках, он полностью знает команду.

Знание о его последних нескольких сезонах с Sauber на двигателе Ferrari тоже может быть ключевым моментом. Всегда нужно быть открытым к тому, что делают другие команды, и у него за плечами такой опыт" – сказал Джордж.