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Бывший руководитель ФИА: Я уважаю выбор семьи Шумахера
Жан Тодт высказался о травме бывшего пилота
Фото: РИА Новости Спорт
Бывший руководитель Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт высказался о состоянии семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, с которым он вместе работал в "Феррари".
"Семья решила не отвечать на вопрос о его состоянии. Я уважаю этот выбор. Я регулярно вижу его и его семью. Наша связь с Михаэлем далеко выходит за отношения бывших коллег по работе. Он часть моей жизни, которая очень далека от Формулы-1 в настоящий момент", — приводит слова Жана Тодта La Republicca.
Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер упал, катаясь на горных лыжах во Франции, и ударился о камень, после чего впал в кому. Семья Михаэля по сей день не раскрывает информацию о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира.
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