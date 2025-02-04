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Хэмилтон оказался быстрее Леклера на шинных тестах

Автоспорт

Всего пилоты проехали 173 круга на двоих

Хэмилтон оказался быстрее Леклера на шинных тестах

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" провела тесты шин "Пирелли" на машине SF-24 2024 года на трассе в Барселоне. В общей сложности семикратному чемпиону мира, новичку команды Льюису Хэмилтону и Шарлю Леклеру удалось проехать 173 круга. 87 кругов проехал Хэмилтон, ещё 86 — Леклер.

Хэмилтон по итогам своей сессии проехал лучший круг за 1.15,93, что оказалось на одну десятую быстрее, чем лучший круг Шарля Леклера.

Помимо "Феррари", шинные тесты на трассе в "Барселоне" проводила команда "Макларен".

Напомним, предстоящий сезон для Хэмилтона будет дебютным в составе "Феррари".

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