Хэмилтон оказался быстрее Леклера на шинных тестах

Команда Формулы-1 "Феррари" провела тесты шин "Пирелли" на машине SF-24 2024 года на трассе в Барселоне. В общей сложности семикратному чемпиону мира, новичку команды Льюису Хэмилтону и Шарлю Леклеру удалось проехать 173 круга. 87 кругов проехал Хэмилтон, ещё 86 — Леклер.

Хэмилтон по итогам своей сессии проехал лучший круг за 1.15,93, что оказалось на одну десятую быстрее, чем лучший круг Шарля Леклера.

Помимо "Феррари", шинные тесты на трассе в "Барселоне" проводила команда "Макларен".

Напомним, предстоящий сезон для Хэмилтона будет дебютным в составе "Феррари".