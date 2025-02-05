Астон Мартин анонсировал дату презентации болида на сезон 2025 года

Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" анонсировала дату презентации автомобиля на сезон 2025 года.

Как сообщает пресс-служба гоночного коллектива, она состоится 23 февраля.

Автомобиль впервые выйдет на трассу на следующий день после презентации 24 февраля на трассе в Бахрейне.

Также отмечается, что 18 февраля в рамках общей презентации в Лондоне "Астон Мартин" представит ливрею болида.

Даты презентации команд Формулы-1: