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Астон Мартин анонсировал дату презентации болида на сезон 2025 года

Автоспорт

Автомобиль впервые выйдет на трассу на следующий день после презентации

Астон Мартин анонсировал дату презентации болида на сезон 2025 года

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" анонсировала дату презентации автомобиля на сезон 2025 года.

Как сообщает пресс-служба гоночного коллектива, она состоится 23 февраля.

Автомобиль впервые выйдет на трассу на следующий день после презентации 24 февраля на трассе в Бахрейне.

Также отмечается, что 18 февраля в рамках общей презентации в Лондоне "Астон Мартин" представит ливрею болида.

Даты презентации команд Формулы-1:

  • 14 февраля – презентация "Уильямса";
  • 16 февраля – шейкдаун "Хааса";
  • 18 февраля – общая презентация ливрей всех команд в Лондоне;
  • 19 февраля – презентация "Феррари";
  • 23 февраля – презентция "Астон Мартин";
  • 24 февраля – презентация "Мерседеса".
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