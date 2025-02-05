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Астон Мартин анонсировал дату презентации болида на сезон 2025 года
Автомобиль впервые выйдет на трассу на следующий день после презентации
Фото: Твиттер
Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" анонсировала дату презентации автомобиля на сезон 2025 года.
Как сообщает пресс-служба гоночного коллектива, она состоится 23 февраля.
Автомобиль впервые выйдет на трассу на следующий день после презентации 24 февраля на трассе в Бахрейне.
Также отмечается, что 18 февраля в рамках общей презентации в Лондоне "Астон Мартин" представит ливрею болида.
Даты презентации команд Формулы-1:
- 14 февраля – презентация "Уильямса";
- 16 февраля – шейкдаун "Хааса";
- 18 февраля – общая презентация ливрей всех команд в Лондоне;
- 19 февраля – презентация "Феррари";
- 23 февраля – презентция "Астон Мартин";
- 24 февраля – презентация "Мерседеса".
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