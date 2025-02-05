Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вольф оценил шансы Расселла стать чемпионом Формулы-1
Руководитель "Мерседеса" уверен, что Рассел станет чемпионом
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф выразил уверенность, что гонщик команды Джордж Расселл сможет стать чемпионом Формулы-1. Также Тото высказался о новичке «Мерседеса» 18-летнем пилоте Андреа Кими Антонелли.
"У Джорджа есть всё необходимое, чтобы стать чемпионом мира. Он стал гораздо опытнее, и Кими этот факт явно пойдёт на пользу. Что касается Кими, то и он обладает невероятной скоростью и талантом. Иначе мы бы его не взяли. Так что эти двое будут подталкивать друг друга к прогрессу, и это хорошо», — приводит слова Вольфа издание GPblog.
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
- Батагов забил второй гол за Трабзонспор, Сикан отличился ассистом. Видео
- Рассел: Опыт Боттаса будет колоссальным
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва