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Вольф оценил шансы Расселла стать чемпионом Формулы-1

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Руководитель "Мерседеса" уверен, что Рассел станет чемпионом

Вольф оценил шансы Расселла стать чемпионом Формулы-1

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф выразил уверенность, что гонщик команды Джордж Расселл сможет стать чемпионом Формулы-1. Также Тото высказался о новичке «Мерседеса» 18-летнем пилоте Андреа Кими Антонелли.

"У Джорджа есть всё необходимое, чтобы стать чемпионом мира. Он стал гораздо опытнее, и Кими этот факт явно пойдёт на пользу. Что касается Кими, то и он обладает невероятной скоростью и талантом. Иначе мы бы его не взяли. Так что эти двое будут подталкивать друг друга к прогрессу, и это хорошо», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

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