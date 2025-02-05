Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Издание The Race назвало пилотов, которые могут покинуть Формулу-1 в 2026 году
Интересный список
Фото: Getty Images
Издание The Race сделало свой прогноз на составы команд Формулы-1 в 2026 году. По мнению экспертов, своих мест по разным причинам лишатся австралиец Джек Дуэн ("Альпин") и японец Юки Цунода ("Рейсинг Буллз").
Составы команд Формулы-1 в сезоне 2026 по версии The Race:
"Хаас" — Эстебан Окон/Оливер Берман;
"Ауди" — Нико Хюлькенберг/Габриэл Бортолето;
"Рейсинг Буллз" – Исаак Хаджар/Арвин Линблад;
"Альпин" — Пьер Гасли/Франко Колапинто;
"Уильямс" — Алекс Албон/Карлос Сайнс-младший;
"Астон Мартин" — Фернандо Алонсо/Лэнс Стролл;
"Феррари" — Шарль Леклер/Льюис Хэмилтон;
"Мерседес" — Джордж Расселл/Андреа Кими Антонелли;
"Макларен" — Ландо Норрис/Оскар Пиастри;
"Ред Булл" — Макс Ферстаппен/Лиам Лоусон;
"Кадиллак" — Валттери Боттас и Колтон Херта.
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Батагов забил второй гол за Трабзонспор, Сикан отличился ассистом. Видео
- Тренер сборной Украины по футзалу после 9:0 с Германией: В начале игры не было легко
- Придется хорошенько заплатить. Редкая Ferrari выставлена на аукцион
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва