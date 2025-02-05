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Издание The Race назвало пилотов, которые могут покинуть Формулу-1 в 2026 году

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Издание The Race назвало пилотов, которые могут покинуть Формулу-1 в 2026 году

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Издание The Race сделало свой прогноз на составы команд Формулы-1 в 2026 году. По мнению экспертов, своих мест по разным причинам лишатся австралиец Джек Дуэн ("Альпин") и японец Юки Цунода ("Рейсинг Буллз").

Составы команд Формулы-1 в сезоне 2026 по версии The Race:

"Хаас" — Эстебан Окон/Оливер Берман;

"Ауди" — Нико Хюлькенберг/Габриэл Бортолето;

"Рейсинг Буллз" – Исаак Хаджар/Арвин Линблад;

"Альпин" — Пьер Гасли/Франко Колапинто;

"Уильямс" — Алекс Албон/Карлос Сайнс-младший;

"Астон Мартин" — Фернандо Алонсо/Лэнс Стролл;

"Феррари" — Шарль Леклер/Льюис Хэмилтон;

"Мерседес" — Джордж Расселл/Андреа Кими Антонелли;

"Макларен" — Ландо Норрис/Оскар Пиастри;

"Ред Булл" — Макс Ферстаппен/Лиам Лоусон;

"Кадиллак" — Валттери Боттас и Колтон Херта.

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