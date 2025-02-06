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Леклер показал лучшее время, опередив Хэмилтона на шинных тестах Пирелли в Барселоне
Формула-1 готовится к новому сезону
Фото: GPToday
6 февраля в Испании на трассе в Барселоне завершился второй, последний, день шинных тестов "Пирелли". Их особенностью было использование более узких шин, по сравнению со стандартными моделями Формулы-1. Во второй день передние шины были у́же на 25 мм от стандарта, а задние на 30 мм.
Результаты последнего дня шинных тестов "Пирелли" в Барселоне:
1. Шарль Леклер ("Феррари") - 1:14.971.
2. Оскар Пиастри ("Макларен") - 1:15.815.
3. Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 1:16.759.
Следующие тесты "Пирелли" пройдут на автодроме в Хересе на следующей неделе в четверг и пятницу. "Альпин" будет присутствовать в оба дня, а "Макларен" и "Мерседес" проведут по одному дню каждый.
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