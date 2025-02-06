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Технический директор Ред Булл раскритиковал пожелание Марко по настройкам болида

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Хельмут Марко считает, что болидам нужно более широкое окно для уменьшения разбалансировки

Технический директор Ред Булл раскритиковал пожелание Марко по настройкам болида

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Технический директор "Ред Булл" Пьер Ваше раскритиковал слова советника по автоспорту австрийского коллектива Хельмута Марко, заявившего, что болидам нужно более широкое окно для уменьшения разбалансировки в случае малейших изменений - как погодных, так и технических.

"В мечтах вы, конечно, хотите этого, но вы знаете, что общий потенциал уменьшается, если вы увеличиваете окно. Всё, что вам нужно — это правильно подготовиться к каждой трассе, чтобы вы могли предвидеть различные изменения и сложности.

Если вы можете достичь этого, зачем вам расширять окно и снижать общий потенциал автомобиля? Вам нужен самый быстрый автомобиль по сравнению с другими. Я не буду уменьшать общий потенциал путём увеличения диапазона настроек, чтобы упростить использование болида. Вы можете уменьшить потенциал, помогая пилотам управлять автомобилем, но при этом не помогая инженерам управлять автомобилем", - приводит слова Ваше издание Racingnews365.

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