Стали известны зарплаты пилотов Формулы-1 в 2025-м году

Издание Racingnews365 представило рейтинг зарплат гонщиков Формулы-1 в 2025 году. При составлении рейтинга во внимание принимались сведения от различных источников в паддоке. При этом в оценку не входят бонусы и заработок от личных спонсоров.

Первое место в списке издания занял пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, чей оклад оценили в $ 65 млн. На второй позиции новичок "Феррари" Льюис Хэмилтон с зарплатой в $ 60 млн (при этом предполагается, что с учётом отчислений от спонсоров его доход может достигать $ 100 млн). Топ-3 замыкает ещё один пилот "Феррари" Шарль Леклер ($ 34 млн).

Базовые зарплаты пилотов Формулы-1 в 2025 году по версии Racingnews365:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - $ 65 млн;

2. Льюис Хэмилтон ("Феррари") - $ 60 млн;

3. Шарль Леклер ("Феррари") - $ 34 млн;

4-5. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") - $ 20 млн;

4-5. Ландо Норрис ("Макларен") - $ 20 млн;

6. Джордж Расселл ("Мерседес") - $ 15 млн;

7-8. Карлос Сайнс ("Уильямс") - $ 10 млн;

7-8. Пьер Гасли ("Альпин") - $ 10 млн;

9. Александер Албон ("Уильямс") - $ 8 млн;

10-11. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") - $ 7 млн;

10-11. Эстебан Окон ("Хаас") - $ 7 млн;

12. Оскар Пиастри ("Макларен") - $ 6 млн;

13. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") - $ 3 млн;

14-16. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") - $ 2 млн;

14-16. Юки Цунода ("Рейсинг Буллз") - $ 2 млн;

14-16. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - $ 2 млн;

17-18. Оливер Берман ("Хаас") - $ 1 млн;

17-18. Лиам Лоусон ("Ред Булл") - $ 1 млн;

19-20. Джек Дуэн ("Альпин") - $ 0,5-1 млн;

19-20. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") - $ 0,5-1 млн.