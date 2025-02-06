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Монтойя - о цензуре высказываний в Ф-1: Вы хотите видеть сильных личностей или маленьких принцесс?

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Бывший гонщик Формулы-1 подверг критике цензуру мата в Ф-1

Монтойя - о цензуре высказываний в Ф-1: Вы хотите видеть сильных личностей или маленьких принцесс?

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя подверг критике цензуру мата в Ф-1. Также он считает, что ФИА не должна ограничивать пилотов в выражениях.

"Вы хотите видеть сильных личностей или маленьких принцесс? Хотите ли видеть грубых парней, которые могут злиться во время страстной борьбы друг с другом, рискуя всем?

Я понимаю, что у Формулы-1 большинством аудитории являются молодые люди. Но сейчас мы живём во времени, когда они везде могут услышать мат и сами способны употреблять подобные выражения в школах и детских садах. Всему должен быть предел.

Например, если бы ругался Джордж Расселл, реакция публики была бы совсем иной, чем если бы это был Макс. Вы могли слышать, что, когда Шарль выругался, все просто пожали плечами и забыли об этом. А когда Ферстаппен сделал это, все отнеслись к нему так, словно он совершил что-то ужасное.

Вот почему денежные штрафы были бы более справедливыми. Общественные работы и другая подобная деятельность - это хорошо. Но подобные вещи не должны так сильно вредить гонщикам", - приводит слова Монтойи портал GPblog.

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