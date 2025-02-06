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Вольф высказался о сменщике Хэмилтона в Мерседесе Антонелли
"Лев в болиде"
Фото: Getty Images
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поделился мнением о 18-летнем пилоте команды Андреа Кими Антонелли. Итальянец стал боевым гонщиком "Мерседеса" вместо Льюиса Хэмилтона, отправившегося в "Феррари".
"Подготовка идёт хорошо. Мы знаем Кими с 11 лет. Он успешно интегрировался в команду, и мы провели с ним много тестов. Нам не терпится увидеть его за рулём. Он здорово пилотирует, знает, как нужно вести борьбу, а также понимает, что нужно делать, чтобы быть львом в болиде. И это не обязательно должно быть очевидно окружающим", - приводит слова Вольфа GPblog со ссылкой на Motorsport.
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