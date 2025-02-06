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Кристиан Хорнер: 2025-й год будет мегагодом для Ред Булл

Автоспорт

Руководитель австрийского гоночного коллектива - об ожиданиях от нового сезона

Кристиан Хорнер: 2025-й год будет мегагодом для Ред Булл

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель австрийского гоночного коллектива "Ред Булл" британец Кристиан Хорнер ожидает, что предстоящий сезон Формулы-1 будет успешным для команды.

"2025 год будет мегагодом для "Ред Булл". В "Макларене" показали сильное выступление в минувшем сезоне. Однако мы по-прежнему выиграли больше индивидуальных гонок, чем любая другая команда. Почти вдове больше. Опередить Макса будет непросто, но мы не должны недооценивать соперников", - приводит слова Хорнера портал GPblog.

Напомним, по итогу сезона-2024 чемпионом Ф-1 стал пилот "быков" нидерландец Макс Ферстаппен. Таким образом, он завоевал титул в четвёртый раз подряд.

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формула-1 Red Bull Кристиан Хорнер
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