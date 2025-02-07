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Феррари покажет фото своего болида накануне презентации
Нас ждет увлекательный сезон
Фото: Твіттер Феррарі
"Феррари" обнародует официальные фотографии своего нового болида SF-25, на котором будут выступать Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, вечером 18 февраля, пишет Autoracer.
Глобально программа команды Фредерика Вассёра остаётся неизменной. Сначала "Феррари" 18 февраля примет участие в общей презентации всех команд Формулы-1 в Лондоне, где состоится представление официальной ливреи. Макет автомобиля в обновлённых цветах "Феррари" появится на лондонской арене O2, а по окончании церемонии "Феррари" распространит фотографии нового болида SF-25.
Между тем сама машина будет подготовлена к презентации и тестовому дню, которые запланированы уже на следующий день, 19 февраля, во Фьорано (Италия).
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