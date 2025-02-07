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Руководитель Мерседеса: Уход Хэмилтона был верным решением для обеих сторон
Команда сосредоточена на работе с молодыми пилотами
Фото: Autoblog
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказался об уходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из команды.
"Это решение было верным для обеих сторон. Если посмотреть на фото с первого визита Хэмилтона в Маранелло, эта фотография на фоне дома Энцо Феррари… В этом есть что-то культовое. У Льюиса есть свой стиль. Мы же решили пойти другим путём. Мы пытаемся создать команду с молодым пилотом, в дополнение к Джорджу Расселлу, которого по какой-то причине мало упоминают. У нас есть более опытный пилот, который уже побеждал в Гран-при, и есть молодой гонщик. Так что да, это начало чего-то нового для обеих сторон", — приводит слова Тото Вольфа Crash.
Напомним, Хэмилтон покинул "Мерседес" после 12 лет выступлений за команду. В составе "Мерседеса" он шесть раз становился чемпионом мира.
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