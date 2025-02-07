Руководитель Мерседеса: Уход Хэмилтона был верным решением для обеих сторон

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказался об уходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из команды.

"Это решение было верным для обеих сторон. Если посмотреть на фото с первого визита Хэмилтона в Маранелло, эта фотография на фоне дома Энцо Феррари… В этом есть что-то культовое. У Льюиса есть свой стиль. Мы же решили пойти другим путём. Мы пытаемся создать команду с молодым пилотом, в дополнение к Джорджу Расселлу, которого по какой-то причине мало упоминают. У нас есть более опытный пилот, который уже побеждал в Гран-при, и есть молодой гонщик. Так что да, это начало чего-то нового для обеих сторон", — приводит слова Тото Вольфа Crash.

Напомним, Хэмилтон покинул "Мерседес" после 12 лет выступлений за команду. В составе "Мерседеса" он шесть раз становился чемпионом мира.