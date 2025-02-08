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Боттас: Не чувствую, что пошел на убыль и хуже чувствую машину
Удачного нового сезона
Пилот команды "Мерседес" Валтерри Боттас рассказал об ожиданиях от нового сезона.
"Последние два сезона были очень тяжелыми, особенно в 2024 году. Борьба шла в конце решетки, каждую гонку, и для некоторых людей я практически исчез.
Мне было трудно показать, на что я способен. Не чувствую, что пошел на убыль и хуже чувствую машину. Ничего не изменилось. Физически я даже в лучшей форме" – сказал Боттас.
Напомним, что "Феррари" покажет
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Источник:f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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