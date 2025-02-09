Рассел: Я чувствую, что готов бороться за титул

Пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел рассказал, что готов составить конкуренцию лучшим гонщикам мира.

"Я чувствую, что готов бороться за титул. Мне кажется, что все эти годы борьбы были годами попыток и ошибок. Тем не менее, каждый раз, когда нашей команде выпадал шанс на победу, мы им пользовались на все 100%.

Это внушает мне оптимизм: если у нас будет сильная машина, то мы сможем достичь этого" – сказал Рассел.