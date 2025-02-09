  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Директор Макларен рассказал о претендентах на чемпионский титул 2025
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Макларен рассказал о претендентах на чемпионский титул 2025

Автоспорт
Обновлено

Будет интересна заруба

Директор Макларен рассказал о претендентах на чемпионский титул 2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Директор команды "Макларен" Зак Браун рассказал, кто из пилотов Формулы-1 будет претендовать на чемпионство в сезоне-2025.

"Думаю, Ландо определенно один из лидеров. Кого еще могу назвать потенциальными кандидатами на титул? Список длинный. Я бы включил Оскара, Макса, Шарля, Льюиса и Джорджа.

Что же касается итальянцев? Андреа Кими, вероятно, выигрывает одну или две гонки. Очевидно, новичку будет сложно провести 24 гонки, не имея нескольких тренировочных дней" – сказал он.

Рассел: Я чувствую, что готов бороться за титул

По теме
yellow-arrow
Рассел: Я чувствую, что готов бороться за титул
yellow-arrow
Боттас: Не чувствую, что пошел на убыль и хуже чувствую машину
yellow-arrow
Руководитель Мерседеса: Уход Хэмилтона был верным решением для обеих сторон
формула-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости