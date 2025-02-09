Директор Макларен рассказал о претендентах на чемпионский титул 2025

Директор команды "Макларен" Зак Браун рассказал, кто из пилотов Формулы-1 будет претендовать на чемпионство в сезоне-2025.

"Думаю, Ландо определенно один из лидеров. Кого еще могу назвать потенциальными кандидатами на титул? Список длинный. Я бы включил Оскара, Макса, Шарля, Льюиса и Джорджа.

Что же касается итальянцев? Андреа Кими, вероятно, выигрывает одну или две гонки. Очевидно, новичку будет сложно провести 24 гонки, не имея нескольких тренировочных дней" – сказал он.