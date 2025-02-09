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Президент Мерседес: С этими машинами очень тяжело попасть в золотую середину

Автоспорт
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Надо постоянно совершенствоваться

Президент Мерседес: С этими машинами очень тяжело попасть в золотую середину

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Президент "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о проблемах с боллидом в прошлом сезоне и поделился планами на будущее.

"С этими машинами очень тяжело попасть в золотую середину, несколько раз мы это делали. Мы доминировали в Лас-Вегасе, но на других трассах не могли бороться за подиум.

Потому я хотел бы не говорить слишком много и посмотреть, как мы покажем себя на тестах. Посмотрим, решили ли мы проблемы с балансом и шинами" – сказал Вольф.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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