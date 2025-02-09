Президент Мерседес: С этими машинами очень тяжело попасть в золотую середину

Президент "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о проблемах с боллидом в прошлом сезоне и поделился планами на будущее.

"С этими машинами очень тяжело попасть в золотую середину, несколько раз мы это делали. Мы доминировали в Лас-Вегасе, но на других трассах не могли бороться за подиум.

Потому я хотел бы не говорить слишком много и посмотреть, как мы покажем себя на тестах. Посмотрим, решили ли мы проблемы с балансом и шинами" – сказал Вольф.