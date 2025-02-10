Ред Булл заключил контракт с криптобиржей

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" заключила спонсорский контракт с криптобиржей Gate.io. Об этом пишет пресс-служба гоночного коллектива. Сообщается, что стороны договорились о многолетнем соглашении. Его финансовые условия не разглашаются.

Отмечается, что начиная с 2025 года логотип Gate.io появится на болидах команды, экипировке, а также на шлеме Макса Ферстаппена.

Напомним, в начале этого года сообщалось, что Ред Булл" прекратил сотрудничество с другой криптовалютной биржей – Bybit. Логотип Bybit был удалён из официального списка спонсоров "Ред Булл" и команда лишилась дохода в $ 50 миллионов.