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Ред Булл заключил контракт с криптобиржей

Автоспорт

Финансовые условия не разглашаются

Ред Булл заключил контракт с криптобиржей

Фото: Motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" заключила спонсорский контракт с криптобиржей Gate.io. Об этом пишет пресс-служба гоночного коллектива. Сообщается, что стороны договорились о многолетнем соглашении. Его финансовые условия не разглашаются.

Отмечается, что начиная с 2025 года логотип Gate.io появится на болидах команды, экипировке, а также на шлеме Макса Ферстаппена.

Напомним, в начале этого года сообщалось, что Ред Булл" прекратил сотрудничество с другой криптовалютной биржей – Bybit. Логотип Bybit был удалён из официального списка спонсоров "Ред Булл" и команда лишилась дохода в $ 50 миллионов.

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