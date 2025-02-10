Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1 может прекратить транслировать радиопереговоры гонщиков в прямом эфире
Все будут в равных условиях
Фото: FIA
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что Федерация рассматривает вариант с тем, чтобы убрать прямые эфиры радиопереговоров гонщиков из-за продолжающейся борьбы с использованием пилотами ругани.
"Закроем ли мы прямые эфиры радио? Возможно. Введём ли задержку в эфире? Тоже вероятно. Мы можем многое сделать с промоутерами. Мы по-прежнему являемся владельцами чемпионата", — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема Motorsport Week.
Напомним, в прямые эфиры на телевидении радиопереговоры выводятся с задержкой и цензурой обсценной лексики, в то время как подписчики F1TV могут слушать переговоры гонщиков с командой в режиме реального времени.
Популярное сейчас
- Бурбас заявил, что вице-президент УАФ Шевченко подал в суд на него и на Цыганыка
- Контрольный матч. Динамо – Эсбьерг 2:0. По голу в каждом из таймов
- Шахтер взял того, за кем следил Реал. Главные трансферы зимы 2025 в топ-лигах Европы и УПЛ
- Кристиан Хорнер: 2025-й год будет мегагодом для Ред Булл
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены