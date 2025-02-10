  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1 может прекратить транслировать радиопереговоры гонщиков в прямом эфире
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1 может прекратить транслировать радиопереговоры гонщиков в прямом эфире

Автоспорт

Все будут в равных условиях

Формула-1 может прекратить транслировать радиопереговоры гонщиков в прямом эфире

Фото: FIA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что Федерация рассматривает вариант с тем, чтобы убрать прямые эфиры радиопереговоров гонщиков из-за продолжающейся борьбы с использованием пилотами ругани.

"Закроем ли мы прямые эфиры радио? Возможно. Введём ли задержку в эфире? Тоже вероятно. Мы можем многое сделать с промоутерами. Мы по-прежнему являемся владельцами чемпионата", — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема Motorsport Week.

Напомним, в прямые эфиры на телевидении радиопереговоры выводятся с задержкой и цензурой обсценной лексики, в то время как подписчики F1TV могут слушать переговоры гонщиков с командой в режиме реального времени.

По теме
yellow-arrow
Появился новый тизер фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли
yellow-arrow
Руководитель Мерседеса: Джордж Расселл готов к борьбе за титул
yellow-arrow
Ред Булл заключил контракт с криптобиржей
ФИА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости