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Руководитель Мерседеса: Джордж Расселл готов к борьбе за титул
Команда усилила состав молодым пилотом накануне сезона
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.
"Джордж готов к борьбе за титул, он готов побеждать. Но нам нужно будет предоставить Джорджу и Андреа Кими быстрый болид. Современные машины Формулы-1 сложны с технической точки зрения, у них довольно сложно подобрать оптимальные настройки. В прошлом сезоне что-то подобное нам удалось лишь один раз.
Как я уже отмечал, мы просто доминировали в Лас-Вегасе, но на других автодромах едва боролись даже за попадание на подиум. Вот почему я бы не хотел заниматься гаданием относительно того, что нас ждёт в новом сезоне. Посмотрим, как пройдут предсезонные тесты – сможем ли мы взять под контроль проблемы с балансом болида и как машина будет работать с шинами", — приводит слова Вольфа The Race.
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