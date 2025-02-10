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Появился новый тизер фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли
Премьера состоится уже в июне
Фото: Getty Images
Компания Warner Bros. Pictures опубликовала на своём YouTube-канале очередной тизер предстоящего фильма, посвящённого Формуле-1.
Напомним, главную роль в картине сыграет голливудский актёр Брэд Питт.
На опубликованном видеоролике можно посмотреть кадры из предстоящей картины, в том числе гоночные эпизоды и один из эпизодов серьёзной аварии главного героя работы — Сонни Хейса в исполнении Брэда Питта.
Ожидается, что премьера ленты состоится 27 июня 2025 года.
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