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Появился новый тизер фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли

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Премьера состоится уже в июне

Появился новый тизер фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Компания Warner Bros. Pictures опубликовала на своём YouTube-канале очередной тизер предстоящего фильма, посвящённого Формуле-1.

Напомним, главную роль в картине сыграет голливудский актёр Брэд Питт.

На опубликованном видеоролике можно посмотреть кадры из предстоящей картины, в том числе гоночные эпизоды и один из эпизодов серьёзной аварии главного героя работы — Сонни Хейса в исполнении Брэда Питта.

Ожидается, что премьера ленты состоится 27 июня 2025 года.

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