Появился новый тизер фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли

Компания Warner Bros. Pictures опубликовала на своём YouTube-канале очередной тизер предстоящего фильма, посвящённого Формуле-1.

Напомним, главную роль в картине сыграет голливудский актёр Брэд Питт.

На опубликованном видеоролике можно посмотреть кадры из предстоящей картины, в том числе гоночные эпизоды и один из эпизодов серьёзной аварии главного героя работы — Сонни Хейса в исполнении Брэда Питта.

Ожидается, что премьера ленты состоится 27 июня 2025 года.