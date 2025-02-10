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Гоночный директор Формулы-1 Руй Маркеш сохранит свой пост в сезоне-2025
ФИА признала успешной работу Маркеша
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Гоночный директор Формулы-1 Руй Маркеш сохранит свой пост в сезоне-2025. Об этом пишет The Race.
По информации источника, ФИА признала успешной работу Маркеша на трёх последних гонках сезона-2025 и решила оставить его на этой должности на предстоящий сезон. Маркеш при этом получит должность постоянного заместителя, им станет Клэр Дуббельман, которая работает в руководящем органе ФИА с 2017 года.
При этом в будущем ФИА хочет получить возможность ротировать гоночных директоров, для чего была запущена программа подготовки, в которой примут участие шесть будущих гоночных директоров и шесть стюардов.
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