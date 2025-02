Уильямс показал комбинезоны гонщиков на сезон-2025

Британская команда Формулы-1 "Уильямс" представила гоночные комбинезоны на следующий сезон. Ранее "Уильямс" объявил о заключении контракта с австралийским разработчиком программного обеспечения Atlassian, ставшим титульным спонсором команды. Эмблема компании присутствует на комбинезонах пилотов.

Напомним, боевыми пилотами "Уильямса" являются Александер Албон и перешедший в команду Карлос Сайнс.

В прошлом сезоне Формулы-1 "Уильямс" занял девятое место в Кубке конструкторов, набрав 17 очков.

