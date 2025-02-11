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Уильямс показал комбинезоны гонщиков на сезон-2025
В команды появился новый спонсор
фото - F1
Британская команда Формулы-1 "Уильямс" представила гоночные комбинезоны на следующий сезон. Ранее "Уильямс" объявил о заключении контракта с австралийским разработчиком программного обеспечения Atlassian, ставшим титульным спонсором команды. Эмблема компании присутствует на комбинезонах пилотов.
Напомним, боевыми пилотами "Уильямса" являются Александер Албон и перешедший в команду Карлос Сайнс.
В прошлом сезоне Формулы-1 "Уильямс" занял девятое место в Кубке конструкторов, набрав 17 очков.
A NEW ERA STARTS NOW.— Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 11, 2025
A partnership that epitomises teamwork, with a joint pursuit of sporting success.
This is @Atlassian Williams Racing ????
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