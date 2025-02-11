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Уильямс показал комбинезоны гонщиков на сезон-2025

Автоспорт

В команды появился новый спонсор

Уильямс показал комбинезоны гонщиков на сезон-2025

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британская команда Формулы-1 "Уильямс" представила гоночные комбинезоны на следующий сезон. Ранее "Уильямс" объявил о заключении контракта с австралийским разработчиком программного обеспечения Atlassian, ставшим титульным спонсором команды. Эмблема компании присутствует на комбинезонах пилотов.

Напомним, боевыми пилотами "Уильямса" являются Александер Албон и перешедший в команду Карлос Сайнс.

В прошлом сезоне Формулы-1 "Уильямс" занял девятое место в Кубке конструкторов, набрав 17 очков.

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