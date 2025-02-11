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Боттас: Будет интересно посмотреть, как Хэмилтон поладит с Леклером
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Фото: Твіттер Альфа Ромео
Резервист "Мерседеса" Валттери Боттас поделился ожиданиями от сезона-2025 и высказался о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в "Феррари".
"Для него это станет освежающим шагом, что может сработать хорошим мотиватором. Но будет интересно посмотреть, как они поладят с Шарлем Леклером. Думаю, он очень мотивирован на сезон-2025.
В новом сезоне будет интересно посмотреть на борьбу впереди. Поскольку отрывы не так высоки, будет сложно что-то предсказать, а борьба будет вестись между четырьмя, пятью командами. Это отлично и для зрителей, и для спорта. Первые несколько гонок дадут определённое понимание, но, как мы видели в том числе в прошлом году, если кто-то сможет сделать шаг вперёд, это изменит правила игры. Конечно, я надеюсь, что "Мерседес" может бороться за чемпионат, который является целью каждого здесь в предстоящем сезоне", — приводит слова Боттаса Motorsport Week.
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