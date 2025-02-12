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Один из основных спонсоров Ред Булл не позволил команде заключить соглашение на $ 5 млн

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Компания воспользовалась правом вето

Один из основных спонсоров Ред Булл не позволил команде заключить соглашение на $ 5 млн

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стартап Perplexity, занимающийся разработками в области искусственного интеллекта, не сумел заключить спонсорский контракт с австрийской командой Формулы-1 "Ред Булл".

По информации The Verge, реализации сделки помешал другой спонсор "Ред Булл" – американская корпорация Oracle.

Сообщается, что по условиям соглашения с Perplexity "Ред Булл" получал бы $ 5 млн ежегодно. Обе стороны согласовали все детали, после чего правом вето воспользовался Oracle – крупнейший спонсор австрийской команды. Отмечается, что на решение Oracle повлиял тот факт, что Perplexity является конкурентом для некоторых продуктов корпорации.

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