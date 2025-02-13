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Эффектно. В Уильямсе показали шлем Карлоса Сайнса на сезон-2025
Получилось красиво
Пресс-служба команды Формулы-1 "Уильямс" в социальных сетях опубликовала фотографии шлема 30-летнего испанского автогонщика Карлоса Сайнса, который будет проводить свой первый сезон в составе британского коллектива.
На шлеме изображена взаимосвязь сразу трёх основных цветов — синего, под которым выступают болиды "Уильямса", и красно-оранжевого, символизирующего флаг Испании, гражданином которой и является Карлос.
Напомним, боевыми пилотами "Уильямса" являются Александер Албон и перешедший в команду Карлос Сайнс.
???? Brutal el casco de @Carlossainz55 haciendo Patria, en su primer año en Williams. ¡Grande capitán!????????????— La Formula de David Perogil (@David_Perogil) February 13, 2025
Apoyemos a nuestro héroe Español en esta nueva etapa#f1 #formula1 #carlossainz #williamsracing #ApoyoHispano #Noticias #Deportes #motorsport pic.twitter.com/v73kIN7RxG
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