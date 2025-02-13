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Эффектно. В Уильямсе показали шлем Карлоса Сайнса на сезон-2025

Автоспорт

Получилось красиво

Эффектно. В Уильямсе показали шлем Карлоса Сайнса на сезон-2025

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба команды Формулы-1 "Уильямс" в социальных сетях опубликовала фотографии шлема 30-летнего испанского автогонщика Карлоса Сайнса, который будет проводить свой первый сезон в составе британского коллектива.

На шлеме изображена взаимосвязь сразу трёх основных цветов — синего, под которым выступают болиды "Уильямса", и красно-оранжевого, символизирующего флаг Испании, гражданином которой и является Карлос.

Напомним, боевыми пилотами "Уильямса" являются Александер Албон и перешедший в команду Карлос Сайнс.

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формула-1 Уильямс
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