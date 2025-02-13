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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 хочет вернуться в Королевские гонки
И он будет не самым возрастным пилотом
фото - f1-world.ru
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель питает надежды вернуться в "Королевские гонки". Об этом пишет F1-Insider, ссылаясь на источники в окружении спортсмена.
По данным издания, немец чувствует в себе силы вновь выступать в чемпионате мира.
F1-Insider также напомнил, что сейчас в Формуле-1 выступают 43-летний Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") и 40-летний Льюис Хэмилтон ("Феррари"). Феттелю в настоящий момент 37 лет.
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Себастьян принял решение завершить карьеру после сезона 2022 года.
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