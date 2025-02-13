  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Формуле-1 рассказали, почему убрали балл за лучший круг в гонке
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Формуле-1 рассказали, почему убрали балл за лучший круг в гонке

Автоспорт

Неоднократно этот момент становился главной темой для споров

В Формуле-1 рассказали, почему убрали балл за лучший круг в гонке

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальный пресс-релиз, в котором привела объяснение отмены балла за лучший круг в гонке.

"Поскольку бонусный балл за лучший круг в гонке иногда становился спорной темой, поэтому было принято решение исключить его из системы начисления очков в предстоящем сезоне", — сказано в пресс-релизе.

Напомним, что балл за быстрый круг начисляется с 2019 года. При этом есть условие, что гонщик должен финишировать в первой десятке. С сезона-2022 команды обязаны привлекать как минимум на двух этапах к работе пилотов-новичков в первых пятничных тренировках.

По теме
yellow-arrow
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 хочет вернуться в Королевские гонки
yellow-arrow
Эффектно. В Уильямсе показали шлем Карлоса Сайнса на сезон-2025
yellow-arrow
В Германии вынесли приговоры виновным по делу о шантаже семьи Шумахера
формула-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости