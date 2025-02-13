В Формуле-1 рассказали, почему убрали балл за лучший круг в гонке

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальный пресс-релиз, в котором привела объяснение отмены балла за лучший круг в гонке.

"Поскольку бонусный балл за лучший круг в гонке иногда становился спорной темой, поэтому было принято решение исключить его из системы начисления очков в предстоящем сезоне", — сказано в пресс-релизе.

Напомним, что балл за быстрый круг начисляется с 2019 года. При этом есть условие, что гонщик должен финишировать в первой десятке. С сезона-2022 команды обязаны привлекать как минимум на двух этапах к работе пилотов-новичков в первых пятничных тренировках.