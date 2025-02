Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер представили мерч Феррари

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" показала мерч на 2025 год. Участие в фотосъёмке приняли пилот Шарль Леклер и новичок "Скудерии" семикратный чемпион "Королевских гонок" Льюис Хэмилтон.

"Ещё одна новинка-2025. Погнали", — говорится в сообщении "Феррари".

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 "Феррари" заняла второе место в Кубке конструкторов. Итальянская команда набрала 652 балла. Трофей завоевала британская команда "Макларен".

Another brand new 2025 Teamwear drop. Let’s go! ????



