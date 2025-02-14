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Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер представили мерч Феррари

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Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер представили мерч Феррари

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
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Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" показала мерч на 2025 год. Участие в фотосъёмке приняли пилот Шарль Леклер и новичок "Скудерии" семикратный чемпион "Королевских гонок" Льюис Хэмилтон.

"Ещё одна новинка-2025. Погнали", — говорится в сообщении "Феррари".

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 "Феррари" заняла второе место в Кубке конструкторов. Итальянская команда набрала 652 балла. Трофей завоевала британская команда "Макларен".

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