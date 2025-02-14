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Уильямс провел презентацию болида на сезон 2025 года

Автоспорт

Болид получился весьма интересным

Уильямс провел презентацию болида на сезон 2025 года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британская команда Формулы-1 "Уильямс" провела презентацию автомобиля 2025 года. Болид был показан на трассе в Сильверстоуне. Он получил индекс FW47. Отметим, что общественности была представлена лишь особая ливрея. Основная же будет продемонстрирована на общем мероприятии 18 февраля в Лондоне.

Боевыми гонщиками "Уильямса" являются Александер Албон и новичок команды Карлос Сайнс.

Отметим, что в ближайшее время Сайнс должен впервые выехать из боксов на новом болиде в Сильверстоуне. Тогда же появятся новые фотографии.

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