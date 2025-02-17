Ред Булл показал гоночные комбенизоны на предстоящий сезон

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" показала гоночные комбинезоны, в которых пилоты Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон будут выступать в новом сезоне.

Фотографиями поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 "Ред Булл" занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 589 очков. Презентация ливреи болида австрийской команды 2025 года состоится в Лондоне 18 февраля.