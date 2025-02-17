  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ред Булл показал гоночные комбенизоны на предстоящий сезон
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ред Булл показал гоночные комбенизоны на предстоящий сезон

Автоспорт

В новом сезоне напарником Ферстаппена будет Лиам Лоусон

Ред Булл показал гоночные комбенизоны на предстоящий сезон

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" показала гоночные комбинезоны, в которых пилоты Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон будут выступать в новом сезоне.

Фотографиями поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 "Ред Булл" занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 589 очков. Презентация ливреи болида австрийской команды 2025 года состоится в Лондоне 18 февраля.

По теме
yellow-arrow
Уильямс провел презентацию болида на сезон 2025 года
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер представили мерч Феррари
yellow-arrow
В Формуле-1 рассказали, почему убрали балл за лучший круг в гонке
Red Bull
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости