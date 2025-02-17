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Ред Булл показал гоночные комбенизоны на предстоящий сезон
В новом сезоне напарником Ферстаппена будет Лиам Лоусон
Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" показала гоночные комбинезоны, в которых пилоты Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон будут выступать в новом сезоне.
Фотографиями поделилась пресс-служба гоночного коллектива.
Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 "Ред Булл" занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 589 очков. Презентация ливреи болида австрийской команды 2025 года состоится в Лондоне 18 февраля.
Suiting up for Season 2025 ???????????????? #F1 pic.twitter.com/Pos2hkyTvH— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 17, 2025
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